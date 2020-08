Osimhen, preoccupa la tenuta fisica dopo 6 mesi di stop, il Napoli prepara piano di recupero

Sul Mattino. Venerdì, dopo 35 minuti di partita, il nigeriano è andato in fatica, perciò il preparatore atletico Bruno Dominici ha organizzato, per lui, un po’ di palestra e relax in hotel

“Bruno Dominici, il preparatore atletico, ha cucito per lui un vestitino su misura: quasi sei mesi senza giocare una partita. E venerdì dopo 35 minuti, il nigeriano è andato in fatica. Normale, normalissimo. Tutto previsto. Motivo per cui ieri ha avuto per sé un piano di recupero personalizzato: un po’ di palestra e relax nell’hotel qui a Castel di Sangro dove il Napoli resterà fino a venerdì”.