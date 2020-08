Masai Ujiri, il più alto dirigente dei Toronto Raptors, voleva accedere al campo, dopo la sirena che ha decretato nel silenzio della Oracle Arena la vittoria del titolo da parte della franchigia canadese lo scorso anno. Ma un agente di polizia glielo ha impedito, nonostante si fosse identificato e avesse provato a far vedere il badge. Addirittura spingendolo più volte e strattonandolo. Finché poi lo stesso Ujiri non si è scagliato contro il poliziotto che non gli permetteva di passare.

Se ne sono dette tante in proposito, dall’aggressione a chiaro sfondo razziale alle colpe di Ujiri, accusato di aver provocato la rissa. In rete è stato diffuso il video di una body-cam indossata dal poliziotto in questione e le immagini lasciano poco spazio all’interpretazione, evidenziando una violenza del tutto immotivata, in un clima peraltro piuttosto tranquillo.

Masai Ujiri’s legal team has released this body camera footage of his encounter with a sheriff’s deputy as he tried to walk onto the court at Oracle Arena after the Raptors won the 2019 NBA Finals.

