Napoli, impennata di contagi a Posillipo: «Incidono il tenore di vita e la mobilità»

Boom di contagi nel quartiere Posillipo, a Napoli. Si concentrano qui, scrive il Mattino, circa 18/24 casi ogni 10mila abitanti. Per la maggior parte dovuti ai rientri dalle vacanze.

“Dopo Vomero e Chiaia, a cui si era aggiunto nelle settimane scorse San Carlo all’Arena, ora c’è anche Posillipo tra i quartieri di Napoli a maggiore incidenza epidemica per contagio da Sars-Cov-2: con 18/24 casi ogni 10mila abitanti diventa un luogo in cui si concentrano molti positivi al virus soprattutto dopo i test di screening effettuati al rientro dall’estero in queste settimane di agosto”.