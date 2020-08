Napoli, il Comune lancia l’Anm Schoool, nove linee di bus riservate agli studenti

Il Comune di Napoli lancia l’Anm School. Nove linee di bus riservate agli studenti napoletani di scuole e università cittadine, in partenza da metà settembre. Lo scrive Repubblica Napoli.

Un piano bus dedicato a studenti e universitari con corse dedicate, attive da metà settembre, con l’inizio delle scuole.

Il quotidiano indica anche quali saranno le linee potenziate e dedicate:

“180 (Secondigliano-Scampia, università Monte Sant’Angelo), C33 (Arenella/Vomero – università Monte Sant’ Angelo e Fuorigrotta), 615 (Campi Flegrei-Monte Sant’Angelo), R6 (Pianura – Monte Sant’Angelo), C14 (Pianura/Bagnoli/Tecchio – plessi scolastici di via Terracina/viale Kennedy), 681 (Pianura/ istituto Tecnico Industriale Giordani via Caravaggio), 673 (San Giovanni FS – istituti viale 2 Giugno (Ponticelli), 683 (Secondigliano/Scampia – istituti scolastici via Don Bosco), 169 (Via Stadera- istituti scolastici corso Malta/ via Casanova)”.