Mercato Napoli, rischia di sfumare anche Karbownik

Dopo Gabriel, il Napoli rischia di perdere anche l’esterno del Legia Varsavia, Michal Karbownik. Per lui, infatti, sarebbero arrivate al Legia importanti proposte dalla Premier League. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

“Il classe 2001 polacco è tra i migliori talenti d’Europa nel ruolo e non è un mistero la corte del Napoli per il giocatore. Impegnato però nella cessione di Faouzi Ghoulam, il club azzurro ancora non ha piazzato la zampata finale per il giocatore. Al Siviglia di Monchi il ragazzo piace, ma sarebbero arrivate al Legia importanti proposte da club di Premier League. Top secret il nome delle società, ma fonti polacche raccontano che ci sarebbero almeno due proposte dall’Inghilterra. E Karbownik rischia di sfumare per il Napoli”.