Mattino: Gattuso non vuole la maxi penale da 7 milioni in caso di rescissione anticipata del contratto

Il tecnico lo ha spiegato a Giuntoli e oggi lo ribadirà al presidente. Una rottura tra i due sarebbe clamorosa, ma resta nel ventaglio delle opzioni possibili

Oggi a Capri è in programma l’incontro tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis per parlare del rinnovo del contratto. Il Mattino scrive che il tecnico andrà da solo all’appuntamento, senza il suo agente Jorge Mendes.

“Ha un altro anno di contratto e intende rispettarlo. Nelle sue intenzioni vuole restare. Almeno un anno. Ma non intende dire di sì all’eventuale proposta di un rinnovo in cui ci siano clausole di rescissioni che lo possano, di fatto, rendere prigioniero del contratto e del Napoli. Uno dei nodi è questo. Forse l’unico vero nodo. L’ipotesi di vedersi inserire una maxi penale (si parla di 7 milioni di euro) nel caso in cui Ringhio a un certo punto decida di dire basta, non gli piace. Proprio non gli va giù. Lo ha spiegato a Giuntoli. E il suo manager Mendes lo ha già messo sul tavolo di De Laurentiis nel corso delle call conference sull’argomento. E oggi Gattuso lo ribadirà al presidente“.

Non dovrebbe essere in dubbio il rinnovo, scrive il quotidiano. De Laurentiis non ha voglia di ripartire con altri allenatori. Ma se non dovesse raggiungersi l’intesa sulle clausole?

“Ecco, quando due personalità come quelle di Gattuso e De Laurentiis si incontrano in un faccia a faccia, può uscire fuori qualsiasi cosa. Una rottura? Sarebbe clamorosa, ma resta nel ventaglio delle opzioni possibili“.

Sul tavolo c’è anche la questione dell’ingaggio e quella della durata del contratto.

“Si parlerà anche di questioni più prosaiche come l’ aspetto economico (l’ingaggio attuale di Gattuso è di 1,4 milioni di euro con i diritti di immagine al 50 per cento del club azzurro) e per l’appunto della durata del contratto: fino al 2022 o al 2023 non importa, spiega Ringhio. Così come la cifra, perché la rottura non sarà mai per ragioni economiche. Ma il contratto nuovo che Gattuso vuole firmare deve essere senza opzioni, clausole, penali e tutto il resto. Lui è fatto così. Prima di poter dire che la firma arriverà con certezza, bisogna attendere. Ma nessuno sta sulle spine: c’è un altro anno di contratto e si può tranquillamente iniziare eventualmente così e darsi appuntamento più in là per discutere del rinnovo”.