Marquez operato di nuovo al braccio, salterà anche Brno

Evidentemente il campione del mondo ha pagato lo sforzo compiuto per tornare in pista appena tre giorni dopo il primo intervento. Mondiale compromesso.

Non è l’anno di Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo è stato nuovamente operato al braccio destro. L’operazione è avvenuta ieri, appena tredici giorni dopo il primo intervento dopo la caduta a Jerez. Frattura dell’omero. Molto probabilmente Marquez ha complicato tutto provando a tornare in moto appena tre giorni dopo l’intervento chirurgico. Ha partecipato alle prove libere della Moto Gp (sempre a Jerez) e poi ha finito per arrendersi.

Uno sforzo che evidentemente ha pagato e ha prodotto noie al suo braccio, un accumulo di tensione che ha provocato problemi alla placca in titanio e richiesto un secondo intervento (sempre a Barcellona).

Adesso Marquez salterà il terzo gran premio della stagione (a Brno il 9) e bisogna vedere in quali condizioni potrà partecipare ai successivi due in Austria che sono nei due fine settimana subito dopo quello di Brno. Dopo due gare, ha 50 punti di ritardo da Quartararo che ha vinto le prime due.