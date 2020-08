L’ordinanza di Sgarbi (sindaco di Mutri): “Multa a chi indossa la mascherina senza necessità”

Per il critico d’arte “solo ladri e terroristi si mascherano il volto” e richiama la legge 533/1977 in materia di ordine pubblico che all’articolo 2 prevede che non ci si possa mascherare in volto

Nel comune di Sutri (Viterbo), di cui è sindaco, Vittorio Sgarbi ha emanato un’ordinanza con la quale stabilisce una multa per chiunque indossi la mascherina senza necessità.

“Solo ladri e terroristi si mascherano il volto”.

Questa la spiegazione fornita da Sgarbi. Chiunque sarà visto portare la mascherina per proteggersi dal virus

“sarà multato in ordine alla legge 533/1977 in materia di ordine pubblico che all’articolo 2 prevede che non ci si possa mascherare in volto”.

Sgarbi spiega:

“l’uso della mascherina in luoghi pubblici, salvo che per il personale dipendente, appare in evidente contrasto con il tempo dedicato alla nutrizione che prevede di assumere il cibo senza mascherina. Appare quindi contraddittorio che dopo aver mangiato senza mascherina ci si alzi da tavola mettendosela. Si tratta di forme ridicole di ostentazione che nulla hanno a che fare con le esigenze sanitarie”.