L’Inter aprirà ai rinforzi di mercato, ma Conte non dovrà più lasciarsi andare a sfoghi pubblici

E’ tregua in casa Inter dopo che il club, irritato dalle esternazioni di Conte di sabato sera, ha meditato anche di licenziarlo per giusta causa.

Il clima adesso sembra più disteso grazie alle parole del tecnico all’Ansa e alla chiacchierata con Zhang.

La Gazzetta spiega qual è lo scenario in casa nerazzurra.

Ma la conferma dell’allenatore non è legata all’esito dell’Europa League, bensì a quello dell’incontro, appunto.

“Steven Zhang ascolterà Conte, si confronterà con lui su programmi e contenuti, gli dirà di essere pronto a soddisfarne le richieste sul mercato. A Nanchino si aspettano che Conte presenti una lista di rinforzi costosi, ma vogliono vincere e sono disposti ad aprire un’altra volta il portafogli per accontentare il tecnico. All’ex c.t. azzurro riconoscono il merito di aver colmato la distanza con la Juve, il secondo posto in classifica a meno uno dai campioni d’Italia lo dimostra. Sono orientati al «condono tombale» delle pesanti dichiarazioni di sabato sera, dopo la partita contro l’Atalanta. In cambio chiederanno a Conte di allinearsi alla società o meglio alla «policy», alla politica aziendale di Suning. Il presidente Steven Zhang gli spiegherà che la società non tollererà più sfoghi pubblici, davanti alle telecamere, e certi atteggiamenti di sfida. Non esiste al mondo che un dipendente attacchi frontalmente e davanti a tutti il proprio datore di lavoro, in Cina meno che altrove. Conte dovrà cambiare i comportamenti eccessivi,

controllare le emozioni a caldo, essere più riflessivo, frenarsi, mordersi la lingua”