L’ex presidente blaugrana: “Il Barcellona non può permettersi di sottovalutare il Napoli”

A Tuttomercatoweb.com: “La squadra azzurra è in salute, ha ottime individualità. Mister Gattuso era un gran lottatore in campo e lo è anche oggi in panchina, il suo Napoli non partirà certo scoraggiato”

L’ex presidente del Barcellona, Joan Gaspart, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com a poche ore da Barcellona-Napoli.

“Sarà una sfida tirata e intensa, come una finale. I blaugrana partono un po’ avvantaggiati perché giocano in casa e, soprattutto, perché vengono dall’1-1 del San Paolo, ma questo Napoli non può certamente essere sottovalutato“.

Sul Barcellona:

“La Liga non c’entra nulla, la Champions è una competizione a sé e sono convinto che i campioni del Barcellona avranno tutte le motivazioni, nonché le qualità, per andare avanti e raggiungere le final eight di Lisbona. Da tifoso, spero vivamente nella vittoria della sesta Champions della nostra storia. Magari può essere l’anno buono”.

Sul Napoli:

“La squadra azzurra è in salute, ha ottime individualità e per questo dico che il Barça non può prenderla affatto sottogamba. Mister Gattuso era un gran lottatore in campo e lo è anche oggi in panchina, il suo Napoli non partirà certo scoraggiato”.

Su Insigne: