La prossima finale di Coppa Italia si giocherà a San Siro (per colpa degli Europei)

L’Olimpico il 18 maggio passerà nelle mani dell’Uefa, l’11 giugno è in programma Italia-Turchia. L’atto finale della Coppa Italia è previsto per il 19

La prossima finale di Coppa Italia si giocherà a San Siro, e non a Roma. Non c’è ancora l’ufficialità, ma per Sportmediaset manca solo quella.

Niente più Olimpico, dunque, perché lo stadio romano il 18 maggio passerà nelle mani dell’Uefa per l’Europeo. La finale di Coppa Italia è prevista per il 19. Seanche il campionato, per qualsiasi motivo, dovesse slittare oltre quella data, Roma e Lazio disputerebbero entrambe l’ultima partita di Serie A in trasferta.

La gara inaugurale degli Europei, Italia-Turchia, è prevista all’Olimpico l’11 giugno.