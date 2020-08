La Juve proporrà la rescissione a Khedira e Higuain (e chissà che non venda Dybala)

Su Repubblica Emanuele Gamba analizza il peso di Pirlo sul prossimo mercato della Juventus.

Dunque persiste l’obiettivo Milik, che ha già l’accordo con i bianconeri.

C’è poi il nodo Ronaldo.

“La presenza di Cristiano impone la modellazione del 4-3-3, che comunque è uno dei due sistemi di riferimento di Pirlo assieme al 4-3-1-2: CR7 è un ingombro tattico con cui tutti gli allenatori devono fare i conti, così come la difficoltà ad amalgamarlo con Dybala, che pretende un ruolo centrale nella Juve del futuro, essendosi stancato di doversi snaturare per adattarsi alle esigenze tattiche imposte. Pirlo ci penserà su, ma non è detto che Dybala sia incedibile: potrebbe anzi, con i 70 milioni della sua cessione, diventare il finanziatore della campagna acquisti, visto che è l’unico bianconero veramente appetibile all’estero, che la Juventus non naviga nell’oro e ha urgenza di abbassare il monte ingaggi”.