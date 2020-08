Koulibaly, dopo la pessima prestazione di Barcellona l’idea del Napoli di tenerlo è tramontata

Tra i calciatori del Napoli destinati sicuramente all’addio c’è anche Kalidou Koulibaly. La Gazzetta dello Sport scrive che la decisione è presa di comune accordo con il club e che dopo la disastrosa prestazione conto il Barcellona, il Napoli non ha più alcun dubbio sulla sua cessione. Il presidente dovrà accontentarsi della cifra offerta dal City, visto che il mercato è condizionato dal Covid.

“Dovrà andare via, Kalidou Koulibaly. C’è la volontà delle parti a chiuderlo qui, questo rapporto. Il problema sta nella valutazione. De Laurentiis chiede 100 milioni di euro per il suo difensore ma, finora, soltanto il Manchester United si è fatto avanti con un’offerta dignitosa: 70 milioni di euro. Cifra che il presidente non ritiene sufficiente per concludere l’affare ma, probabilmente, dovrà stare ai parametri di questo mercato, condizionato come è stato e come sarà dal Covid-19 e dalle sue conseguenze. La cifra offerta dallo United, alla fine, potrebbe essere accettata, anche perché dopo la pessima prestazione di Barcellona, l’intenzione di tenerselo è tramontata definitivamente“.