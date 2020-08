Il Napoli batte la Lazio 3-1 e perde Insigne (si è infortunato)

Il capitano si ferma a pochi minuti dalla fine ed è in forte dubbio per Barcellona. Il Napoli chiude settimo, lo stesso piazzamento di quando arrivò Gattuso. Terzi nel girone di ritorno

La notizia è senza dubbio l’infortunio di Insigne. Il capitano si è fatto male a pochi minuti dalla fine della partita contro la Lazio e a questo punto è in forte dubbio per sabato prossimo a Barcellona.

Il Napoli ha battuto la Lazio 3-1. Rete di Fabian in apertura, poi pareggio di Immobile che eguaglia Higuain. Nella ripresa, reti di Insigne su rigore e poi di Politano nel finale. Molto nervosismo in campo. Troppo. Inspiegabile.

Ma a questo punto si parlerà soltanto di Insigne che peraltro quest’anno in Champions (soprattutto con Ancelotti) ha giocato poco. Bisogna vedere se recupererà. Altrimenti Gattuso dovrà pensare cosa fare. Se schierare Lozano (non crediamo, anche se lo speriamo). Molto probabilmente dirotterà su Elmas. Con Lobotka nel mezzo. Una mediana di palleggiatori.

Intanto il Napoli chiude il campionato con una vittoria. Settimo posto finale, lo stesso piazzamento definito imbarazzante da Gattuso quando arrivò a Napoli a sostituire Ancelotti. Ottimo comunque il girone di ritorno degli azzurri, chiuso al virtuale terzo posto con 38 punti. Per capire meglio il Napoli di Gattuso, bisognerà aspettare l’anno prossimo. Anche se non arrivano notizie positive (per Gattuso) sul rinnovo.

Adesso conta solo Barcellona. Appuntamento a sabato.