Il Mattino: il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia Dortmund per Boga

C’è distanza col Sassuolo per il cartellino dell’attaccante e anche con il calciatore per l’ingaggio, ma le parti si rivedranno dopo la Champions

Potrebbe apparire strano, eppure è un attaccante quello a cui il Napoli punta per il prossimo acquisto di mercato, secondo quanto riporta il Mattino. Dopo la chiusura dell’affare Osimhen infatti, il club di De Laurentiis sarebbe in pole position per chiudere anche il passaggio di Boga dal Sassuolo

Il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia Dortmund: dalle parti di Bergamo si sussurra sempre più insistentemente che l’attaccante sarà azzurro la prossima stagione. L’offerta del Napoli al Sassuolo è di 25 milioni più il cartellino di Amin Younes, mentre il club emiliano continua a chiedere 40 milioni e non valuta 15 milioni Younes: l’interlocuzione tra i due club è costante, con i contatti portati avanti anche attraverso un intermediario. Perché nell’affare c’è un agente al lavoro: Paolo Busardò, l’uomo che sta lavorando con Daniel Boga, fratello ed agente di Jeremie, per far triangolare l’affare tra le due società. La distanza c’è, così come c’è anche l’offerta del Napoli e la richiesta degli agenti: c’è una forbice di poco meno di un milione, con il Napoli che parte da un milione e mezzo a stagione circa. Un nuovo meeting ci sarà dopo la gara di Champions, anche perché il club azzurro avrà pianificato le cessioni