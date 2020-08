Il Mattino: “Covid, lo stop temporaneo del Cotugno al 118 c’è stato”. Quindi non era una fake

Il Mattino fa il punto sull’emergenza coronavirus. Scrive:

Sotto osservazione è la saturazione dei posti letto di assistenza ordinaria e di sub intensiva in città: occupati 23 su 24 all’Ospedale del mare mentre si registra il tutto esaurito, con 16 posti su 16 in Malattie infettive al Cotugno. Qui è piena anche la terapia sub intensiva dove anzi, su 8 posti disponibili ci sono 10 malati. I due in più sono ospitati in zone cuscinetto di altri reparti dell’ospedale nel padiglione G dedicato al Covid. Di questi pazienti la metà sono in ventilazione assistita con maschera ad ossigeno ad alti flussi e l’altra metà sottoposti a ossigenoterapia standard.

Ad essere ancora liberi sono invece le 6 unità di sub intensiva e altre 6 di Rianimazione al Covid Hospital di Napoli est la cui occupazione comporterebbe una profonda riorganizzazione dei turni ospedalieri soprattutto con l’impegno di rianimatori e internisti che invece scarseggiano.