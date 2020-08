Il Barcellona prova a recuperare Dembélé e Griezmann

Il club catalano tra infortuni e squalifiche ha i giocatori contati per la sfida di Champions contro il Napoli dell’8 agosto

Il Barcellona spera di recuperare pedine preziose in vista della sfida di Champions contro il Napoli dell’8 agosto. Il club catalano infatti ha i giocatori contati per la gara tra squalifiche e infortuni, ma, come riferisce il club spagnolo, sono tornati ad allenarsi Dembélé e Griezmann che oggi hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo. Setien intanto ha aggregato al gruppo i giovani Iñaki Peña, Mingueza, Reis, Jandro, Monchu, Konrad, Riqui Puig e Ansu Fati dalla squadra B