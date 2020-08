Il Barcellona abbandona definitivamente la pista Fabian Ruiz

Secondo quanto riporta Don Balon il club catalano valuta eccessivi i 100 milioni richiesti da De Laurentiis è ha deciso di virare su Mikel Merino

Il Barcellona abbandona la pista Fabian Ruiz per il centrocampo. Secondo quanto riporta Don Balon infatti anche se Fabian era la prima richiesta per Setién, la squadra catalana ha valutato fuori mercato la richiesta di 100 milioni avanzata dal presidente De Laurentiis per lo spagnolo.

La crisi economica affligge anche il Barcellona che ha deciso di virare per Mikel Merino che ha un costo di 35 milioni di euro molto più abbordabile rispetto a Fabian Ruiz