I docenti non vogliono fare i test sierologici, De Luca pronto a chiedere che diventino obbligatori

Nella riunione di ieri tra Stato e Regioni per la riapertura delle scuole, è emerso un dato sconcertante: sono pochissimi i lavoratori del mondo della scuola che si sta sottoponendo ai test sierologici, che attualmente sono su base volontaria. Una situazione che sta orientando il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a chiedere che siano resi obbligatori. Lo racconta il Mattino.

La possibilità di sottoporsi a test è aperta a docenti, personale Ata, amministrativi e collaboratori scolastici fino al 10 settembre, ma finora l’affluenza è stata scarsa.

“I primi dati precisi arriveranno domani ma dal vertice governo-Regioni di ieri è emerso che la regione (non precisando quale) con maggiore affluenza ha toccato appena il 5 per cento . È quindi possibile che la proposta del governatore De Luca di rendere obbligatori i test possa essere accolta dal governo”.

Intanto, sul Corriere della Sera, i primi dati relativi ai test già effettuati.

“16 docenti positivi in Veneto, 12 in Lombardia (tra Varese e Como), 20 in Umbria, 4 in Trentino”.