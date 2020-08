Guerra: «Scuole? Non abbiamo prove dei rischi. Il 31 agosto ci confronteremo in conferenza con 30 Paesi»

Al CorSera. «La situazione è in continuo divenire. I bambini di 10-11 anni sono poco contagiosi. Tra 11 e 19 anni la contagiosità è come quella di un adulto. Di fronte a questo vale il principio di massima cautela».

Il Corriere della Sera intervista Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Parla anche della riapertura delle scuole.

«È in continuo divenire. Il 31 agosto è in programma una conferenza di consenso con almeno altri 30 Paesi per confrontare le esperienze. In assenza di prove conclusive sui rischi del riavvio dobbiamo basarci sulle esperienze, valutare chi ha fatto che cosa e dove è andata meglio».