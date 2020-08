Giornale: la beffa Champions per Icardi e Buffon

Entrambi alla caccia della Champions, Mauro è arrivato in finale ma se la vedrà dalla panchine. Gigi ha lasciato il PSG troppo in fretta confidando in Cristiano Ronaldo

Elia Pagnoni sul Giornale commenta oggi gli strani destini di Mauro Icardi e Gigi Buffon legati alla Champions.

Dapprima Icardi, che ha lasciato l’Inter per il PSG desideroso di arrivare a traguardi che con i nerazzurri non si potevano raggiungere e adesso si trova ad un passo dal vincere la Champions, ma tristemente in panchina sia per il rientro di Mbappè e Di Maria, sia per la pessima prestazione nei quarti contro l’Atalanta.

La Wanda twitta entusiasta che il suo Mauro è a un passo dalla Champions, ma il popolo interista la spernacchia sonoramente, come dire: in finale così ci saremmo andati anche noi

Gigi è forse il più grande portiere italiano di tutti i tempi, nella sua bacheca manca solo quella maledetta Champions. Maledetta perché nel 2018 il portiere aveva lasciato la Juve destinazione Parigi proprio per cercare di approdare a questo traguardo.

Ma sotto la torre Eiffel Gigi gioca solo 17 partite di campionato e 5 di Champions, contribuendo oltre tutto all’eliminazione dei francesi negli ottavi contro il Manchester United, con una papera su un tiro di Lukaku.

Quest’anno è tornato a Torino, sperando che Cristiano Ronaldo gli avrebbe regalato la gioia della Coppa che ancora gli manca, ma con gli esiti che tutti conosciamo