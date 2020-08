Gazzetta: nella corsa all’esterno mancino (Tsimikas) il Napoli ha l’ostacolo Ghoulam

Lo stipendio dell’algerino (3,5 milioni l’anno) non è commerciabile. Giuntoli prova a piazzarlo all’estero da tempo, ma occorre fare in fretta affinché non sfumi la pista Tsimikas

Nella corsa al terzino mancino, il Napoli ha davanti a sé un ostacolo. E’ rappresentato dallo stipendio di Faouzi Ghoulam, che dovrebbe liberare il posto, scrive la Gazzetta dello Sport. L’algerino guadagna 3,5 milioni l’anno e il suo contratto scade nel 2022. Il Napoli non riesce a piazzarlo.

“Giuntoli sta provando a piazzarlo all’estero, ma il problema è nel suo stipendio che non è commerciabile. C’è un tempo, però, oltre il quale non si può andare, perché c’è il forte rischio che il Liverpool rubi l’idea al Napoli. Tsimiskas è uno degli esterni più promettenti in Europa e non è sfuggito alle attenzioni di Klopp, tanto più che dalla Grecia e da Liverpool danno per imminente l’accordo”.