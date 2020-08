Gattuso: “Non riesco a togliermi l’etichetta di Ringhio di dosso, in Italia non sanno leggere i numeri”

Il tecnico in conferenza stampa: “Se l’organizzazione tattica viene scambiata per difensivismo non è un mio problema”

Basta Ringhio, basta retorica. Gattuso non ne può più. E lo dice nella conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli:

“Bisogna saper leggere i numeri, in Italia forse non lo sappiamo fare abbastanza. Se l’organizzazione tattica viene scambiata per difensivismo non è un mio problema. Prima di levarsi l’etichetta di dosso, di Ringhio, ci vuole un po’ di tempo, ma va bene così”.