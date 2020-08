Gattuso: “Insigne se non è al 100% non parte titolare, voglio sentirlo da lui”

“Insigne ieri che ha fatto il 50% dell’allenamento, oggi il 100%. Domani voglio sentire dalla sua bocca che si sente al 100%. Sarà una decisione sua, mia e dei dottori. Se non sarà al 100% non scenderà in campo dal primo minuto, altrimenti ci darà una mano “.

Così Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Napoli, che parla anche di Lozano.

“Su Lozano non è cambiato nulla. Dopo il lockdown ha lavorato duramente e fatto ciò che gli chiedevamo e ha avuto più minutaggio. Ha caratteristiche diverse dagli esterni che abbiamo. Se vuoi attaccare gli spazi e andare alla ricerca dell’uno contro uno può fare differenza. Il problema non è lui come calciatore, ma come vogliamo sviluppare il calcio della squadra”.