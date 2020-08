Galli: «Bizzarro si discuta di discoteche e non di trasporti. Bisogna scaglionare tutto» 

Il Giornale intervista Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Il tema è quello della riapertura delle scuole.

«Più che preoccuparsi per i banchi e per distanziamenti dal successo improbabile, è necessario concentrarsi su prevenzione e sorveglianza sanitaria. Una garanzia totale di sicurezza non esiste. Ci sono momenti in cui i ragazzi finiscono per ammassarsi. Già non è semplice tenerli a freno per cinque ore di lezione in classe, figuriamoci con la mascherina: nemmeno un docente riesce a sopportarla per un’intera mattinata».