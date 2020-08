Don Balon: Juve e Liverpool su Fabian Ruiz

Il centrocampista spagnolo vuole disputare la Champions nella prossima stagione e la prima possibilità gli sarebbe stata offerta proprio dai bianconeri

Bomba di mercato per quanto riguarda Fabián Ruiz da DonBalon. Secondo il portale spagnoli infatti il centrocampista del Napoli vuole giocare la Champions anche nella prossima stagione, cosa che potrebbe accadere con gli azzurri solo se vincessero questa edizione.

Fabian a 24 anni sente il bisogno di evolversi in termini di obiettivi sportivi e proprio per questo sta ascoltando altre possibili offerte. Tra le squadre che hanno chiare intenzioni non ci sono né Barça né Real Madrid, ma la Juve

La Vecchia Signora continua a spostare le fiche a centrocampo e, questa volta, considera Fabián Ruiz un notevole complemento per Arthur Melo e Adrien Rabiot in un’area che cerca di ringiovanire.

La seconda possibilità aperta per Fabian sarebbe il Liverpool, dove Klopp avrebbe chiesto alla società di acquistare e calciatori proiettati per ruotare abbastanza durante l’anno successivo.