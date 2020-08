de Magistris: «Sono insoddisfatto del livello dei servizi a Napoli ma ho ancora 10 mesi per recuperare»

A Repubblica Napoli: «Rivendico il merito di aver fatto conquistare a Napoli un’immagine di autorevolezza e rispetto in Italia e nel mondo. E’ il frutto di un lavoro durissimo di cui vado fiero»

Repubblica Napoli intervista il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. A dieci mesi dalle prossime elezioni comunali il primo cittadino fa un bilancio di quanto fatto finora e anche un po’ di autocritica.

«Sono insoddisfatto del livello dei servizi a Napoli. Ogni giorno martello, mi arrabbio. E riconosco che il tempo ancora a nostra disposizione è poco. Ma ce la metteremo tutta per migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini e presentarci con un bilancio finale soddisfacente».

Il sindaco elenca i punti deboli della sua gestione.

«Abbiamo sofferto in questi anni il peso caduto sulle amministrazioni locali, aggravato enormemente dalla crisi del Covid. Rispetto a Rosa Russo Iervolino che mi ha preceduto, ho subito decurtazioni del 50 per cento al personale comunale e alle risorse. Fatta questa premessa è indubbio che io stesso sono insoddisfatto. Dobbiamo migliorare l’organizzazione del trasporto pubblico su ferro e gomma, garantire migliori condizioni del verde pubblico, una effettiva manutenzione ordinaria dei parchi, il diserbo di strade e aiuole. Intorno a me non voglio né pigri né Ponzio Pilato. Io farò di tutto perché i servizi raggiungano livelli migliori, di qui a giugno. Insomma lancio un programma straordinario di dieci mesi per garantire le cose ordinarie, trasporti, ambiente, queste sono le mie priorità».

de Magistris, però, difende anche il suo operato.

«Rivendico meriti. Un’immagine di autorevolezza e rispetto conquistata da Napoli in Italia e nel mondo. Questo è il frutto di un lavoro durissimo, di cui vado fiero. Lo colgono dovunque, in altre regioni d’Italia, all’estero. Chi è in buona fede non può non vederlo».

E parla dei progetti futuri.

«Ho ammesso con onestà i punti deboli. Ma i risultati concreti ci sono, tanti. Si lavora per le grandi opere urbane e sono fiducioso sulla velocità di realizzazione dei progetti. Sono in corso interventi sulle grandi arterie stradali, cito per tutti il rifacimento in corso o imminente del comparto stradale di Posillipo, di viale Augusto, via Nuova del Campo. Tra pochi mesi entreranno in funzione i nuovi treni della metropolitana, che abbiamo acquistato e consentiranno più corse e meno affollamento, poi gli autobus. Insomma è una corsa contro il tempo, fino a giugno. Sono fiducioso».