De Laurentiis insiste per Veretout, la Roma potrebbe cedere con un’offerta di 30 milioni

Sul CorSport. I giallorossi ritengono il francese incedibile e non sono disposti ad inserirlo in uno scambio con Maksimovic, ma potrebbero vacillare. Il centrocampista chiederebbe al Napoli ingaggio da 3,5 milioni

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non molla la presa su Veretout, scrive il Corriere dello Sport. La Roma considera il francese incedibile e non è intenzionata ad inserirlo in uno scambio con Maksimovic ma potrebbe vacillare di fronte ad un’offerta cospicua.

“Questa settimana il Napoli tornerà alla carica, quando sarà definita la cessione di Allan all’Everton. La Roma continua a considerare incedibile Veretout, ma di fronte a un’offerta di 30 milioni potrebbe cambiare lo scenario. Il francese alla Roma guadagna 2,5 milioni a stagione, si trova bene, è un pupillo di Fonseca, al Napoli chiederebbe un milione in più”.