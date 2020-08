“De Laurentiis è il miglior presidente di club: gestisce con pugno di ferro i calciatori viziati”

Su Italia Oggi il commento di Riccardo Ruggeri. Il patron azzurro si comporta da satrapo mascherato dal politicamente corretto, come hanno sempre fatto i produttori di film.

“La modalità managerialmente corretta è quella adottata al Napoli da Aurelio De Laurentiis. Il presidente di una squadra di calcio si deve comportare da satrapo mascherato dal politicamente corretto (modello Harvey Weinstein prima maniera), come hanno sempre fatto i produttori di film. Visto che i quattrini sono suoi, tutti i poteri a lui, che gestisce con pugno di ferro personaggi «viziati» per definizione, come gli attori e i registi, ergo i calciatori. I supermanager? Inutili, basta un buon ragioniere. Punto”.