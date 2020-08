Damascelli: “La Juve non ha un euro per il mercato, restano così in avanti”

Il giornalista de Il Giornale a Radio Radio: “Ci saranno Cristiano Ronaldo e Dybala con Kulusevski, mentre Douglas Costa potrebbe andare in prestito”

Che la Juve debba muoversi in un certo modo sul mercato per evitare problemi finanziari è cosa nota. Eppure il fatto che tanti grossi nomi vengano accostati ai bianconeri nonostante non ci siano ancora i presupposti per procedere agli acquisti è stato oggetto di critica da parte di Tony Damascelli, firma de Il Giornale, in un intervento a Radio Radio.

La Juventus non ha un euro per il mercato. Hanno una proprietà molto attenta ai conti, per la prossima stagione in attacco ci saranno Ronaldo, Dybala e Kulusevski, con Douglas Costa che al massimo potrà andare via in prestito.