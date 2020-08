CorSport: Milik alla Roma, si tratta sull’ingaggio del polacco e sui diritti di immagine di Under e Riccardi 

Il polacco chiede 5 milioni, il club giallorosso arriva ad offrirne 4,5. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per chiudere

Dzeko ha detto sì alla Juve. La trattativa per lo scambio Roma-Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso in cambio di Under e Riccardi può procedere. Ma i giallorossi trattano con il polacco per l’ingaggio, sul quale balla una differenza di mezzo milione. E c’è da definire anche la questione dei diritti di immagine di Under e Riccardi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“In queste ore Fienga sta lavorando anche con il procuratore di Milik. Dopo qualche perplessità iniziale il polacco nei giorni scorsi ha dato un’apertura alla Roma. All’inizio si era promesso alla Juve, che con l’arrivo di Pirlo ha preso la strada che porta a Dzeko. Ora si tratta sull’ingaggio: balla una differenza di mezzo milione. Il centravanti chiede 5 milioni, il club giallorosso è arrivato a 4,5. Con il Napoli per chiudere l’operazione bisognerà aspettare qualche giorno in più. L’arrivo di Milik sarà successivo all’uscita di Dzeko. Ci sono da sistemare alcune situazioni legate anche ai contratti di immagine di Under e Riccardi”.