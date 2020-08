Corsport: De Laurentiis non fa sconti per Koulibaly, vuole 90 milioni

Il City ne ha offerti 70, non bastano. E col club resta il gelo per la questione Jorginho. Potrebbe tornare in corsa lo United

Il Napoli è ostaggio di Koulibaly, Milik e Allan, scrive il Corriere dello Sport. Tutti e tre insieme valgono 200 milioni e bloccano il mercato in entrata finché non si riuscirà a venderli. In particolare, la cessione del senegalese, è bloccata da Champions ed Europa League, che impegnano le due pretendenti più forti, ovvero il Manchester United ed il Manchester City. Entrambe sferreranno l’attacco definitivo al termine delle competizioni europee.

Il quotidiano sportivo fa il punto su Koulibaly.

Il 6 agosto Fali Ramadani ha incontrato De Laurentiis a Capri e lo ha rassicurato sulle intenzioni del City.

“Ramadani ha sussurrato a De Laurentiis che il City si è spinto sino a settanta milioni (compresi gli immancabili bonus). E’ una proposta ancora irricevibile, lontana dai novanta milioni di euro che Adl ritiene la cifra giusta per uno dei difensori più forti al mondo”.

Il Napoli e il City dovranno incontrarsi di persona, scrive il CorSport, ma i rapporti sono ancora contrassegnati dal gelo relativo all’affare Jorginho dell’estate 2018.

“Ma il tempo può anche essere un galantuomo ed alla distanza sanare certe ferite che sanguinano o fanno male o semplicemente pizzicano l’orgoglio. Però il Manchester City anche consapevole d’altro, ad esempio che lo United possa riemergere rapidamente e, superata la sfida con il Siviglia, ripresentarsi a De Laurentiis con la propria proposta. Due anni fa non furono sufficienti centotto milioni di sterline per far vacillare Adl e nell’estate scorsa, riprovandovi, men che meno fu possibile discutere intorno ai cento milioni. Stavolta con novanta si può”.