Cavani non andrà al Benfica. Chiedeva 30 milioni in 3 anni. “Voleva una tranche dei soldi a parte”

Notizia del giornale portoghese A Bola: “il club non ha accettato le loro richieste, troppi 60 milioni di euro lordi”. Edinson quindi senza squadra

Edinson Cavani non sarà un giocatore del Benfica. Titola così il giornale portoghese A Bola. Scrive che le esigenze finanziarie dell’attaccante uruguaiano sono insostenibili per il Benfica e le trattative si sono interrotte.

Cavani ha chiesto 30 milioni netti per un contratto triennale, quindi un investimento di 60 milioni lordi per il Benfica, cifra che A Bola ha definito insostenibile per le “casse” del club.

Il giornale ha scritto che durante le trattative, il fratello e l’agente del giocatore hanno proposto che parte del pagamento fosse effettuato “all’esterno” (por fora), ossia non nel contratto. Il giornale scrive che il Benfica ha rifiutato.

“Il Benfica non cederà alle richieste finanziarie di Cavani e passerà a un’altra soluzione per rafforzare le opzioni di Jorge Jesus in attacco”.

Cavani ha rotto con il Psg che domenica giocherà la finale di Champions e adesso è ancora senza squadra.