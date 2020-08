Busquets: «Vogliamo arrivare a Lisbona, ma per adesso dobbiamo prima battere il Napoli»

Sergio Busquets ha accompagnato Setien nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli

“Tutto ciò di cui si discute negli spogliatoi per migliorare è benvenuto. Queste settimane sono state molto buone per noi per allenarci, per pianificare meglio tatticamente la partita. Vogliamo davvero poter continuare in questa competizione ed approdare alle final eight, ma prima dobbiamo giocare contro il Napoli, che ha un grande allenatore e non ci renderà le cose facili”

“Siamo positivi, andremo al 100%, segneremo, per la partita e faremo bene di sicuro”

“È una decisione del club – che Setien continui o no. Se Setien continuerà sarà un buon segno per tutti, ma questo non dovrebbe preoccuparci adesso, al di là della partita del Napoli”