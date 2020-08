Braccio di ferro tra Juve e Napoli per Milik. Il rebus di mercato potrebbe essere risolto dalla Roma 

Secondo quanto scrive Tuttosport, è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra Napoli e Juve per Milik. Una controversia che potrebbe essere sbloccata solo dalla Roma.

“C’è in atto un braccio di ferro con il Napoli che continua a chiedere 40 milioni cash ai bianconeri, oppure il cartellino di Bernardeschi. Ma l’esterno juventino continua a dire di no, perché non intende cedere i diritti di immagine. Dall’altra parte la Juve vorrebbe prendere il centravanti polacco secondo il valore iscritto a bilancio (non più di 10 milioni), altrimenti aspetterà il prossimo anno per prenderlo a parametro zero. A dirimere la controversia potrebbe entrare in gioco la Roma, perché la Juventus chiede Dzeko, ma la Roma in cambio pretende il via libera per avere Milik dal Napoli. Appena il polacco dirà di sì, il nuovo ds giallorosso De Sanctis potrà cedere al Napoli il cartellino di Under, più quello di un giocatore da scegliere tra Antenucci o Coric”.