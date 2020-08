Bartomeu: «Arthur ha mancato di rispetto ai compagni, Setien al Barcellona anche il prossimo anno»

Il presidente del Barça a Sport: «Mai parlato con Blanc. Nessuno ha dato ad Arthur il permesso di rimanere in Brasile. Ansu Fati non è in vendita»

Il presidente del Barcellona Bartomeu ha rilasciato un’ampia intervista al quotidiano catalano Sport. Ha toccato vari punti. Innanzitutto il caso del brasiliano Arthur che, dopo l’ufficializzazione dello scambio con Pjanic, in pratica non ha più giocato. Poi, è andato in Brasile e non è più tornato.

Bartomeu dice:

Arthur ha mancato di rispetto ai suoi compagni di squadra, perché la squadra vuole fare bene in Champions. E ovviamente ha mancato di rispetto anche al club. Ha deciso di tirarsi fuori. È ingiustificabile e incomprensibile. Eravamo d’accordo che avrebbe giocato fino alla fine della Champions. È un giocatore importante che avrebbe potuto aiutarci. Il suo è un atto inaccettabile di indisciplina. Abbiamo aperto una vertenza, la sua assenza è ingiustificabile. Nessuno gli ha dato il permesso di rimanere in Brasile.

Setien

Bartomeu assicura che Quique Setien sarà sulla panchina del Barça anche il prossimo anno.

Setien ha un contratto. Quando l’abbiamo assunto, abbiamo spiegato che era un progetto per questa stagione e per la prossima. Misurare un allenatore per alcuni mesi, con una pandemia in mezzo, è molto complicato. Come ha detto Arturo Vidal, hanno avuto poco tempo per conoscersi e lavorare. Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore. Non abbiamo mai discusso di un suo esonero. Né con Abidal né nel consiglio di amministrazione. Non abbiamo parlato con nessuno. Né con Laurent Blanc né con nessun altro. Con Xavi parlo perché abbiamo un buon rapporto, ma ha recentemente rinnovato con la sua squadra. Xavi un giorno allenerà il Barcellona. Deciderà lui quando.

Ansu Fati

Non sono arrivate offerte formali per lui, c’è stato l’interesse da parte di alcuni club. Ansu non è in vendita. È essenziale per il futuro di questo club.