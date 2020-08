Anche Boga positivo al Covid: “è in isolamento”. Pure due giocatori del Torino

Dopo Petagna per il Napoli. Lo ha annunciato il Sassuolo. «È asintomatico e non è entrato in contatto con altri tesserati»

Boga positivo al Covid. Non solo Petagna, anche Jeremie Boga calciatore del Sassuolo – peraltro seguito dal Napoli – è risultato positivo al coronavirus.

Lo ha annunciato il Sassuolo con un comunicato.

“Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante Jeremie Boga”.

“Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.