Zaia: “Voglio ricovero coatto e carcere per chi diffonde i contagi”. Crisanti: “Ora riscopre il virus?”

In pochi giorni, in Veneto, l’indice Rt è passato da 0,43 a 1,63 e il governatore mette sotto accusa un imprenditore tornato malato dalla Bosnia e che nonostante il tampone positivo “ha avuto un sacco di contatti e rifiutato ricovero”

Sul Fatto la furia del governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo che il report settimanale ha fatto scattare di nuovo l’allarme rosso sul fronte contagi da Covid. L’indice Rt di contagio si è moltiplicato di quattro volte in pochi giorni: da 0,43 a 1,63, sopra la soglia consentita. Così, Zaia è tornato a convocare i giornalisti.

In conferenza stampa se l’è presa con un imprenditore vicentino rientrato dalla Bosnia con il virus, che ha infettato tutta una serie di persone. L’untore, insomma.

“Un signore torna il 25 giugno da un viaggio di lavoro, compaiono subito i sintomi. Il giorno dopo ha avuto un sacco di contatti, una festa privata, riunioni di lavoro e un funerale. Solo il 28 giugno è andato in ospedale: gli hanno proposto il ricovero. Questo signore ha rifiutato. Rifiutato? Il ricovero dev’essere coatto… Hanno depenalizzato chi lascia l’isolamento. Voglio da Roma una norma per il ricovero coatto dei sintomatici positivi e tolleranza zero per i positivi in isolamento. Il rischio in Veneto da basso è tornato elevato”.