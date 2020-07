Spagna, 529 positivi nelle ultime 24 ore. In calo i contagi in Catalogna

La comunità che presenta più positivi è l’Aragona, con 187 casi, seguita da Navarra con 82 e dalla Catalogna con 63.

Il numero di nuovi casi di Covid in Spagna nelle ultime 24 ore è di 529, 156 in meno rispetto a ieri. La comunità che presenta più positivi è l’Aragona, con 187 casi, seguita da Navarra con 82 e dalla Catalogna con 63.

“I dati in Spagna sono stabilizzati, ma l’aumento del numero di casi provoca alcuni timori nelle autorità. E Saragozza si preoccupa eccessivamente: c’è la trasmissione della comunità e il governo di Aragona ha chiesto al popolo di Saragozza di non lasciare la città”.

La curva dei contagi, in Spagna, sta crescendo in modo molto simile alla settimana dal 5 all’11 marzo, poco prima che fosse decretato lo stato di allarme. La grande differenza, scrive As, è che i nuovi casi vengono rilevati più rapidamente, consentendo alle autorità di agire prima.