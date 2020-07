Sky: Pazza idea Como per Balotelli

Sarebbe sicuramente un ridimensionamento per SuperMario che potrebbe però scegliere di rilanciarsi in un ambiente con meno pressioni dopo la difficilissima annata al Brescia

Non finiscono le novità e le pazzie nella stagione tormentata di Mario Balotelli. Il suo futuro con il Brescia è oramai segnato e logorato dalle questioni che si sono trascinate con la società dopo il lockdown, ma spunta una nuova ipotesi per il futuro di SuperMario. Secondo quanto riporta Sky Sport, per la prossima stagione infatti l’attaccante potrebbe approdare niente di meno che al Como, squadra che ha concluso l’ultimo campionato di Serie C al tredicesimo posto del Girone A, ma che ha importanti ambizioni per il futuro.

Sky riporta che al momento il Como sarebbe l’unica squadra che ha effettivamente cercato l’attaccante. Sarebbe sicuramente un ridimensionamento ulteriore per Balotelli che potrebbe però decidere di rilanciarsi in un ambiente con meno pressioni dopo la difficilissima annata vissuta al Brescia.