Show Hysaj, da difensore a furia in attacco

Voto 7 dalla gazzetta dello Sport che commenta

Primo gol in A per l’1-0 alla presenza n°188. Poi, va vicino al bis. Ispirato, ma anche libero. Connessione rapida, potente.

7 anche dal Mattino

Primo gol col Napoli, secondo da professionista (inBcon l’Empoli il 17 aprile del 2014) . Sblocca la gara con un destro secco, sul quale Consigli si tuffa in ritardo coronando un match fatto di due assist non sfruttati prima da Milik, poi da Insigne e del secondo gol negato da Consigli.

Addirittura 7,5 invece dal Corriere dello Sport

Segna il primo gol in Serie A della sua carriera dopo 188 partite e quella rete lo scatena. E’ sempre stato il terzino-difensore, ma in questa partita è una furia in attacco. Nel finale del rimo tempo vola su tutta la fascia, si fa lanciare da Insigne e va davvero vicino alla doppietta. Chiude la sua straordinaria serata con l’assist per il palo di Politano.