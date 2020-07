Setien: “Il Napoli avvantaggiato perché il loro campionato termina dopo”

L’allenatore del Barcellona, Setien,è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della quale è stato chiesto anche dell’ottavo di finale di ritorno da giocare contro il Napoli:

“Purtroppo la situazione è questa, non c’è altra soluzione che giocare senza pubblico. Lo accettiamo e basta, però è sicuro che mi sarebbe piaciuto giocare con i tifosi, sarebbe stato molto meglio”.

Ci sarà una pausa di 20 giorni prima della Champions League.

“Forse era meglio dare una sola settimana di stop. In questo senso, il Napoli può avere un vantaggio perché il campionato finirà più tardi. Ma non si sa, perché dopo tutte queste partite magari un po’ di riposo può tornare utile. Non sappiamo cosa è meglio”.