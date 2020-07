Repubblica: Napoli-Sassuolo è la notte degli inediti

Notte degli inediti al San Paolo. Il gol di Hysaj “il primo con il Napoli” e un insolito record di cui il Sassuolo avrebbe volentieri fatto a meno: quattro gol annullati dal Var, tutti per fuorigioco. Due di Djuricic, uno di Caputo e uno di Berardi. Ma non valgono. Quindi finisce 2-0 perché nel finale il Napoli mette il sigillo con la rete di Allan. De Zerbi mastica amaro, Gattuso torna alla vittoria dopo la brutta prova di Parma e avvicina il Milan in chiave sesto posto. L’allenatore azzurro può sorridere per un ottimo primo tempo anche se emerge il solito difetto. Il Napoli crea tanto e non finalizza. Nella ripresa, invece, il Sassuolo avanza i baricentro e cerca il pareggio. Il Napoli cambia atteggiamento: si rintana dietro e sfrutta gli spazi. Lo fa Allan che in pieno recupero chiude i conti. Il Napoli conquista un successo prezioso che scaccia i cattivi pensieri delle ultime settimane.