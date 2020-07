Rashford riceverà una laurea ad honorem per l’impegno contro la povertà infantile

Il giocatore dello United sarà insignito con un titolo accademico per il suo contributo. È il più giovane a riceverne uno dall’università della città

Marcus Rashford diventerà il più giovane ad essere insignito di una laurea ad honorem dall’Università di Manchester, come riconoscimento dei traguardi raggiunti come calciatore e promotore appassionato contro la povertà infantile. Il 22enne seguirà le orme di due leggende del Manchester United come Alex Ferguson e Bobby Charlton, che anche loro hanno ricevuto il titolo accademico. Queste le prime parole di Rashford.

È un giorno ricco di orgoglio per me e la mia famiglia. Quando si vedono i grandiosi nomi che hanno ricevuto questo dottorato in passato, rende umili. Abbiamo ancora tanta strada da fare nella lotta alla povertà infantile in questo paese, ma ricevere un riconoscimento dalla tua città significa che stiamo andando nella direzione giusta e vuol dire molto. Ringrazio l’Università di Manchester.

Una lettera aperta ai membri del Parlamento relativamente alla sua esperienza personale nell’uso di banche del cibo aveva influenzato la politica del governo, permettendo ai bambini più bisognosi di avere gratuitamente il cibo della mensa, e di continuare a riceverlo anche in estate. Inoltre, la collaborazione di Rashford con alcuni enti di questo settore ha portato alla raccolta di 20 milioni di sterline e alla distribuzione di circa 4 milioni di pasti alle persone in difficoltà durante la crisi del coronavirus.