Quanti punti persi, il Napoli ha sprecato l’occasione di rimontare la Lazio per il quarto posto

Posta Napolista / Dalla ripresa, gli azzurri hanno perso dieci punti, ora saremmo a meno tre con Napoli-Lazio all’ultima giornata. Invece la squadra è rimasta appagata dalla Coppa Italia

I 69 punti della Lazio evidenziano i limiti caratteriali del Napoli post lockdown (è a -13, poteva trovarsi a -3).

Da quando è ricominciato il campionato, dopo la sospensione per l’emergenza covid, il Napoli ha lasciato per strada 10 punti. Tre punti li abbiamo persi fiaccamente a Parma, ma prima c’erano state la sconfitta contro l’Atalanta e i pareggi contro Milan e Bologna. Se il Napoli avesse vinto tutte le partite post lockdown, occuperebbe il quinto posto in classifica a 66 punti, tre punti in meno della Lazio, con tre partite da giocare e lo scontro diretto da disputare al San Paolo nell’ultima giornata.

La determinazione, la personalità, la perseveranza, oltre al talento dei giocatori, fanno grandi le squadre. È lì che il Napoli è mancato, questione di testa e di carattere più che di piedi e di energie. Appagarsi della Coppa Italia è stato un atteggiamento da squadretta.