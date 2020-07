Quando a marzo Fontana e Gallera chiedevano al governo più soldi invece delle zone rosse

Zone rosse, sì, ma “economiche”. Soldi più che misure contenitive del contagio. Il Corriere della Sera pubblica gli audio di una riunione a Milano tra i vertici della Regione Lombardia, tra cui il governatore Fontana e l’ineffabile assessore Gallera, e il ministro della Salute Roberto Speranza datato 4 marzo. Il giorno prima la provincia di Bergamo ha superato per la prima volta i numeri della zona rossa del Lodigiano. Ma Fontana chiede al governo che per la Regione “misure shock sul modello del nuovo ponte di Genova, riconoscendo alle imprese liquidità come sostegno per mancato guadagno”. Mentre lascia timidamente allo Stato ogni iniziativa che riguardi eventuali zone rosse sanitarie, dimostrando – scrive il Corriere – di “non comprendere quanto sia drammatica la situazione ad Alzano Lombardo, a Nembro, in tutta la Val Seriana e nel capoluogo”.

La Lombardia chiede solo “soldi, ancora soldi, tutela alle imprese, lavoro, assistenza ai bambini”.