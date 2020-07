Perché entusiasmo e tributi per Ibra, ma non per Zaniolo?

Su Repubblica: Perché tanta diffidenza e pochi apprezzamenti per i ragazzi del ’99? Non si sta smettendo di sperimentare?

Gabriele Romagnoli su repubblica parte dall’osservazione della mancata esultanza da parte dei compagni per il gol di Zaniolo per porre una questione

Perché a Ibra si consente l’atteggiamento, in campo e fuori, che a un giovane costerebbe caro?

Pare evidente che a Zaniolo non sia stato riservato lo stesso tributo che ha avuto poco prima Bruno Peres per il gol, ma non se ne capiscono i motivi.

A Zaniolo si rimproverano il carattere inaffidabile, il mammismo, i ritardi, i mancati rientri, l’immagine curata da Fedez. Si diffida dei ragazzi del ’99. Il paradiso può attendere, la plusvalenza no.

Eppure lui gioca e segna, era parte di quella Nazionale Under19 che due anni fa andò in finale nell’Europeo, dove molti di loro hanno avuto la stessa sorte di Zaniolo. Tutto questo perché loro devono ancora dimostrare quanto valgono?

Ammesso che non fosse così anche a ventun anni, non è che si stanno viziando gli anziani? Bandito, giustamente, il verbo “rottamare”, non si sta smettendo di sperimentare? Un attimo: hanno appena affidato la guida del “calcio sperimentale” a Franco Carraro (1939).