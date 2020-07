Osimhen-Napoli, trattativa in dirittura d’arrivo. Il Lille cerca il sostituto del nigeriano

Sul CorSport. Il club francese vuole chiudere per Morelos, dei Glasgow Rangers. Mancano gli ultimi dettagli per la definizione dell’accordo tra De Laurentiis e Lopez

Victor Osimhen ha le valigie pronte per sbarcare a Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Mancano solo pochi dettagli.

“I cinquanta milioni che il Lilla ha chiesto, e sta per ottenere, possono essere in qualche modo ‘aggiustati’ inserendo, per esempio, Karnezis che ai francesi interessa, e poi ‘modellarli’ attraverso i classici bonus che pure hanno un valore”.