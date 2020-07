Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in un intervento a Radio Punto Nuovo.

Osimhen ha già firmato il contratto e da settembre potrà giocare col Napoli, l’ufficialità può arrivare in qualsiasi momento e lo annuncerà De Laurentiis. Il West Ham è una bugia, ho parlato con il suo agente William D’Avila e l’unica squadra con cui ha un accordo è il Napoli. Non appena ci sarà l’autorizzazione del club per ufficializzare il trasferimento, sarò in città.

Victor dopo aver firmato mi ha detto di voler battere tutti i record della storia del Napoli. È molto felice di vestire la maglia azzurra.