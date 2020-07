“Osimhen acquistato, ma si lavora con le carte. Amici napoletani, non vi preoccupate, sta arrivando”

Con due tweet il giornalista nigeriano Oma Akatugba rassicura i tifosi sulla fumata bianca nell’affare. Paragona l’acquisto dell’attaccante nigeriano a quello di un’auto, che richiede tempo e prove.

Il giornalista nigeriano amico di Victor Osimhen, Oma Akatugba, continua a tenere banco più dell’attaccante del Lille. Oggi ha cambiato la sua immagine profilo su Twitter. Lo scatto pubblicato lo immortala con la sua faccia sul corpo di Dries Mertens (con la maglia del Napoli) che esulta imitando il balletto del magazziniere Starace. Come se non bastasse, ha pubblicato due tweet, sia in inglese che in italiano. Queste le sue parole:

“Se vuoi comprare un’auto, devi andare a vedere l’auto, guidarla a volte. Negoziare con il rivenditore, firmare alcuni documenti, inviare denaro e ottenere i documenti prima di dire “Ho comprato un’auto”. Questo è il caso del grande trasferimento di Victor Osimhen. Auto acquistata ma si lavora di carta. Ancora in fase di elaborazione. Tutto ciò può richiedere alcuni giorni ma alla fine deve essere reso ufficiale. Per tutti i miei napoletani: non vi preoccupate. Il principe sta arrivando a Napoli. Celebreremo tutti insieme con alcune pizze”.

If you want to buy a car, You have to go see the car , drive it around sometimes. Negotiate with the dealer, sign some papers, send money and get the Papers before you say “I have bought a car. This is the case with the big transfer of victor Osimhen. Car bought but paper works — Oma Akatugba (@omaakatugba) July 22, 2020

Still being processed. All these can take few days but in the end, it shall be made official. To all my Napolitanos, do not worry. The prince is coming to Napoli. We shall all celebrate with some pizzas together. — Oma Akatugba (@omaakatugba) July 22, 2020